إعصار في بنغلادش يخلّف قتلى ومشردين

المصدر: (كواكاتا - أ.ف.ب)

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لقي 16 شخصاً على الأقل حتفهم إثر إعصار ضرب بنغلادش ما أرغم نحو مليون شخص على إخلاء منازلهم، حسبما أعلن مسؤولون أمس.

وانقطعت الكهرباء عن قرابة 10 ملايين شخص في 15 منطقة ساحلية فيما أغلقت المدارس في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية.

ووصل الإعصار «سيترانغ» إلى اليابسة في جنوبي بنغلادش في ساعة متأخرة الاثنين، ولكن السلطات تمكّنت من نقل حوالي مليون شخص إلى بر الأمان قبل وصوله.

وقالت المسؤولة في الحكومة جيبون نهار إن 14 شخصاً لقوا حتفهم، غالبيتهم بسبب سقوط أشجار، فيما قضى اثنان آخران في غرق مركب في نهر جامونا في الشمال.

من جهته، قال سكرتير الحكومة لشؤون إدارة الكوارث قمر الإحسان إنّ الأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم من المناطق المنخفضة مثل الجزر النائية وضفاف الأنهار نُقلوا إلى آلاف الملاجئ. وأضاف «أمضوا الليلة في ملاجئ (للاحتماء) من الأعاصير. وهذا الصباح يعود عدد كبير منهم إلى منازلهم».

وتسبب الإعصار في اقتلاع أشجار على بعد مئات الكيلومترات عن مركز العاصفة وصولاً إلى العاصمة دكا. واجتاحت أمطار غزيرة معظم أنحاء البلاد، وغمرت مدناً مثل دكا وخولنا وباريسال - التي سجلت 324 ملم من الأمطار الإثنين.

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