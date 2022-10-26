سوناك يهيئ البريطانيين لـ «قرارات صعبة»

المصدر: عواصم - وكالات

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بعد تكليفه أمس رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة في بريطانيا، هيأ زعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك، مواطنيه للاستعداد لـ«قرارات صعبة مقبلة»، محذراً من أن البلاد تعاني من «أزمة اقتصادية شديدة».

وكلف ملك بريطانيا تشارلز الثالث سوناك بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث استقبل سوناك وكلفه رسمياً برئاسة الحكومة الجديدة بعد استقالة تراس.

وكانت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كلفت تراس خلال مقابلة في بالمورال بأسكتلندا، بتشكيل حكومة جديدة في 6 سبتمبر 2022. وقال سوناك: «تم ارتكاب أخطاء» خلال الفترة الوجيزة التي تولت فيها ليز تراس رئاسة الوزراء. وأوضح أنه يعتزم «إصلاح أخطاء» رئيسة الوزراء السابقة، التي حاولت تقديم خطة للنمو الاقتصادي، لكن انتهى الأمر بإحداث حالة من الفزع في الأسواق، ما أدى إلى استقالة تراس في نهاية المطاف.

وقال سوناك، مناشداً الشعب البريطاني الذي يواجه ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، إنه يقدر تماماً مدى صعوبة الأمور بالنسبة لكثيرين. وأضاف: «كل ما يمكنني قوله هو أنني لست خائفاً، أعرف المنصب الرفيع الذي قبلته، وآمل أن أفي بمتطلباته». واختتم سوناك خطابه قائلاً إن حكومته «ستملأ الغد، وكل يوم بعد ذلك بالأمل».

وحاول متظاهرون مقاطعة سوناك أثناء خطابه خارج مقر رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت بالعاصمة لندن. ولدى وصول موكب سوناك، قام شخص بإذاعة أغنية «ذي إمبريال مارش» المرتبطة بدارث فيدر، البطل الشرير في سلسلة أفلام «ستار وورز».

علامة فارقة

في ردود الفعل الدولية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء احتفالات مهرجان الأضواء الهندي المعروف باسم «ديوالي»، إنها «علامة فارقة» أن يصير سوناك رئيساً للوزراء في بريطانيا. ونقلت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية عن بايدن قوله إنه «أمر فارق» أن يتمكن لأول مرة شخص من خلفية أقلية عرقية، كما أنه ابن لمهاجرين من الهنود، أن يصل إلى أعلى منصب سياسي في البلاد.

وهنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس الحكومة البريطانية الجديد، مؤكداً أنه مستعد لـ«مواصلة تعزيز» العلاقات بين أوكرانيا والمملكة المتحدة. وقال زيلينسكي عبر «تويتر» موجهاً تهانيه إلى سوناك: «أتمنى لكم التوفيق في التغلّب على جميع التحديات التي تواجه المجتمع البريطاني والعالم بأسره اليوم. أنا على استعداد لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأوكرانية - البريطانية».

موسكو لا تأمل

أما موسكو فقد قالت إنها لا ترى سبباً لتوقع حدوث تحسن في العلاقات مع بريطانيا في عهد رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: «في الوقت الحالي لا نرى ما يدعو للأمل في حدوث أي تغييرات إيجابية في المستقبل المنظور». وأضاف: «لا تزال روسيا منفتحة ومستعدة لمناقشة أصعب القضايا على طاولة المفاوضات، لكن ليس على حساب مصالحنا».

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