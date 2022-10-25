مجلس النواب الإيطالي يمنح الثقة لحكومة ميلوني

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

منحت الغرفة السفلى في البرلمان الإيطالي، اليوم، الثقة لحكومة جورجيا ميلوني، بعدما أعلنت رئيسة الوزراء برنامجاً أكدت فيه دعم بلادها لأوكرانيا، مشدّدةً على أن إيطاليا «جزء من أوروبا».

والتصويت، الذي سيعقبه تصويت ثانٍ في مجلس الشيوخ غداً، كان في الغالب تدبيراً إجرائياً، بما أن ميلوني تحظى بغالبية وازنة في البرلمان بفضل ائتلافها الذي يضم حزب «فورتسا إيطاليا» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني، وحزب «الرابطة» بزعامة ماتيو سالفيني.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز