كم تبلغ ثروة رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟

المصدر: البيان

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قدرت صحيفة "ذا تايمز أوف لندن" ثروة رئاسة الوزراء البريطانية الجديد ريشي سوناك وزوجته بأكثر من 800 مليون دولار، هذا الرقم يجعلهما من بين أغنى 250 شخصا وأسرة بريطانية.

أغنى من العائلة المالكة

تقول تقارير صحفية بريطانية إن أصغر سياسي في البلاد يتولى هذا المنصب وأغنى رئيس حكومة في تاريخ المملكة المتحدة، تفوق ثروته مع زوجته ثروة العائلة المالكة بمقدار النصف وفق صحيفة صنداي تايمز. ورغم ذلك لا يمكن معرفة الرقم الحقيقي على مستوى الدقة.

الرجل البالغ 42 عاما هو زوج أكشاتا مورثي ابنة تاريانا مورثي سادس أغنى رجل في الهند ومالك شركة إنفوسيس لتكنلوجيا المعلومات، التي تمتلك فيها زوجة سوناك أسهما تقدرها الصحافة بـ 430 مليون جنية إسترليني.

الزوجة لديها أيضا ولع بالأزياء وتمتلك علامة تجارية تدعى "أكشاتا ديزاينز"، وفق "يورونيوز".

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن الفضل الأكبر في ثروته يعود بشكل كبير إلى زواجه العام 2009 من أكشاتا مورثي.

بعيدا عن الأرقام، فإن سوناك دخل التاريخ كأول شخص غير أبيض يدير حكومة المملكة المتحدة، وكذلك أصغر سياسي يدخل داونينغ ستريت وهو حفيد مهاجرين من أصول هندية ومصرفي سابق ثري، قال في أحد الأيام أثناء رده على سؤال للصحفيين عن ثروته: "أعتقد في بلدنا لا نحكم على الناس بحساباتهم المصرفية، بل نحكم عليهم من خلال شخصيتهم وأفعالهم."

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