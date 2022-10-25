وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق أشتون كارتر بأزمة قلبية مفاجئة

المصدر: أ ف ب

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توفي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق أشتون كارتر الذي تولى منصبه من 2015 إلى 2017، عن 68 عاماً، كما أعلنت عائلته اليوم.

وقالت العائلة، في بيان: «ببالغ الحزن، تعلن أسرة وزير الدفاع الأسبق آشتون كارتر وفاته مساء الاثنين في بوسطن إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة».

وقرر آشتون كارتر، الذي عيّنه باراك أوباما في ذروة القتال ضد داعش في العراق وسوريا، السماح للنساء بالتقدم الى كل المراكز العسكرية في الجيش الأمريكي، بما في ذلك المراكز القتالية (المشاة وكتيبة الدبابات وسلاح المدفعية والقوات الخاصة...) بعدما كانت هذه المواقع حكراً على الرجال.

وشرع كارتر في خطة تحديث واسعة للجيش الأمريكي، وبعد مغادرته الحكومة، قام بتدريس الشؤون الدولية في جامعة هارفارد، كما استضافه التلفزيون الأمريكي للتعليق على الأحداث المتعلقة بالأمن القومي.

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