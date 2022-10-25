جونسون يتعهّد بتقديم الدعم الكامل لرئيس الوزراء البريطاني الجديد

المصدر: أ ف ب

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كسر رئيس الحكومة الأسبق بوريس جونسون صمته الثلاثاء مُعلناً تقديم دعمه الكامل لرئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك.

وغرّد جونسون، المعروف بعلاقاته المتوترة مع سوناك، "تهانينا لريشي سوناك في هذا اليوم التاريخي، هذه اللحظة المناسبة لكل محافظ كي يمنح رئيس الحكومة الجديد دعمه الكامل والصادق".

وكان جونسون قد تخلّى عن ترشّحه لرئاسة الحكومة، ما سهّل الطريق أمام سوناك في الوقت الذي لم تتأهّل فيه منافسته بيني موردنت لخوض هذا السباق.

ولدى عدوله عن الترشّح، قال جونسون لسوناك إنه على قناعة بأنه كان ليحصل "على فرصة جيدة للعودة إلى دوانينغ ستريت" لو قرر البقاء في السباق.

واستقال جونسون في يوليو بعد توالي الاستقالات في حكومته وبينها استقالة سوناك.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، عيّن الملك تشالز سوناك رسمياً رئيساً للحكومة، بعد وقت قصير على تقديم ليز تراس استقالتها له.

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