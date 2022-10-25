سفن الحبوب تتراكم في البحر الأسود

المصدر: (عواصم - رويترز)

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قالت ناطقة باسم الأمم المتحدة أمس: إن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات «عاجلة» لحل مشكلة تراكم أكثر من 150 سفينة يسري عليها اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئ في البحر الأسود. وتأتي التصريحات في وقت اتهمت كييف روسيا بعرقلة التنفيذ الكامل للاتفاق الذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في يوليو لتخفيف أزمة غذاء عالمية، والذي يحل موعد تجديده الشهر المقبل.

وهددت روسيا بالانسحاب بسبب شكاوى لها. ويجب خضوع السفن التي تحمل الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من وإلى الموانئ الأوكرانية للفحص من قبل فرق ينظمها مركز التنسيق المشترك المكون من أربعة أطراف في مراس في تركيا.

وقالت إسميني بالا المتحدثة باسم مبادرة حبوب البحر الأسود التابعة للأمم المتحدة «هناك حالياً أكثر من 150 سفينة تنتظر حول إسطنبول للتحرك، ومن المحتمل أن يتسبب هذا التأخير في تعطيل سلسلة الإمداد وأعمال الميناء». وأفادت بأن عدد السفن المتراكمة قفز الشهر الماضي، لتمتد صفوف السفن الراسية في بحر مرمرة بشكل يجعل آخرها غير مرئي على مرمى البصر قبالة إسطنبول.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، إن موسكو طلبت من الأمم المتحدة بيانات عن وجهة شحنات الحبوب الأوكرانية وزبائنها، مضيفاً أن «التعديلات» على اتفاق يقضي بإلغاء حظر صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود سيعتمد على هذه المعلومات.

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