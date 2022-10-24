ستولتنبرغ يحذر موسكو من استخدام القنبلة القذرة ذريعة للتصعيد في أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعلن الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ الاثنين أن الحلف يرفض "الادعاءات الخاطئة" لروسيا التي تتهم أوكرانيا بالاستعداد لاستخدام "قنبلة قذرة"، مشددا على ضرورة الا تستعمل موسكو هذه "الذريعة" من أجل "التصعيد".

وكتب ستولتنبرغ على تويتر أن "الحلفاء في حلف شمال الاطلسي يرفضون هذا الادعاء. على روسيا الا تستخدم هذا الأمر ذريعة لتصعيد" النزاع في اوكرانيا. وجاء موقفه بعد مشاورات أجراها مع وزيري الدفاع الاميركي لويد اوستن والبريطاني بين والاس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز