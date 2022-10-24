وزير الدفاع الأوكراني: منشآتنا النووية مفتوحة للتفتيش الدولي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الاثنين إن المواقع النووية الأوكرانية مفتوحة أمام المنظمات الدولية، لا سيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردا على مزاعم روسيا بأن كييف يمكن أن تستخدم بشكل مزعوم "قنبلة قذرة".

وشدد رينزيكوف على أن أوكرانيا كانت دائما مسؤولة بشدة عن أمور السلامة النووية. وحتى اليوم، فإن المواقع الأوكرانية مفتوحة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرا إلى أن "من السهل التأكد من أن التصريحات الروسية هراء".

وقال إن "أفضل رد على الاتهامات الروسية هي اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز الضغوط على موسكو، إضافة إلى المساعدة النشطة لأوكرانيا بوسائل ستساعد على تطهير أراضينا من هذا الوباء بشكل أسرع، بحيث لا يفكر حتى أحد في ارتكاب جريمة نووية في أوروبا".

وعبر عن شكره للشركاء الأوكرانيين الذين يدركون بشكل مناسب "هذا الكلام الروسي الفارغ الخطير".

كان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قد تباحث هاتفيا يوم أمس الأحد مع وزراء دفاع كل من فرنسا سيباستيان ليكورنو، وتركيا خلوصي أكار، وبريطانيا بن والاس، حيث عبر عن "هواجسه بشأن الاستخدام المحتمل المزعوم "لقنبلة ذرة" من جانب أوكرانيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز