بالفيديو.. إغلاق ثاني أكبر مطار في الفلبين بعد انزلاق طائرة أثناء هبوطها

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلقت السلطات الفلبينية ثاني أكبر مطار في البلاد عقب انزلاق طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية على المدرج أثناء هبوطها في طقس سيئ.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه على الرغم من عدم إصابة أي شخص في الواقعة، التي حدثت مساء أمس الأحد، وإجلاء الركاب الـ162 بسلام، فإنه تم إغلاق المدرج في مطار ماكتان-سيبو الدولي للسماح بنقل الطائرة من طراز إيرباص اس إي ايه 330-300، التي تضررت بشدة.

وقالت السلطات في بيان اليوم الاثنين إنه تم إلغاء جميع الرحلات الدولية والمحلية بالمطار لحين إشعار آخر.

أغلقت السلطات #الفلبينية ثاني أكبر مطار في البلاد عقب انزلاق طائرة تابعة للخطوط الجوية #الكورية على المدرج أثناء هبوطها في طقس سيئ، وألغت السلطات جميع الرحلات الدولية والمحلية بالمطار وإجلاء جميع الركاب الـ162 بسلامhttps://t.co/cwQVFViNqp pic.twitter.com/QvZr4NvmEo — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 24, 2022

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز