القنبلة القذرة.. ماذا تعرف عن السلاح الذي يبعث هواجس روسيا؟

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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زعمت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أن هناك مؤشرات على إعداد كييف لهجمة باستخدام "القنبلة القذرة"، حسب عدة مصادر من دول مختلفة، من بينها أوكرانيا.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن هذا الهجوم المحتمل، يهدف إلى تشويه صورة روسيا واتهامها باستخدام أسلحة دمار شامل في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وبالتالي شنّ حملة قوية عليها في العالم، بغية تقويض الثقة بها.

وأبدت روسيا مخاوفها من استخدام أوكرانيا "المحتمل" لهذه القنبلة، حيث تناول وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في اتصالاته الهاتفية مع نظرائه في فرنسا وتركيا وبريطانيا هذا الهاجس الخطر، إضافة إلى الوضع في أوكرانيا الذي يمكن أن يخرج عن السيطرة في أي لحظة.

من جهته، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، اتهامات موسكو بشأن استعداد كييف لاستفزازات عبر استخدام قنبلة قذرة.. لكن:

ما هي "القنبلة القذرة"؟

القنبلة القذرة مزيج من المتفجرات، مثل الديناميت، مع مسحوق من مواد مشعة، عندما يتم إطلاق الديناميت أو المتفجرات الأخرى، يحمل الانفجار تلك المواد المشعة إلى المنطقة المحيطة.

ما الفرق بينها وبين النووية؟

تختلف القنبلة القذرة عن القنبلة النووية، حيث تخلق الأخيرة انفجاراً أقوى بملايين المرات من انفجار قنبلة قذرة، ويشكل انفجارها سحابة إشعاع تظلل عشرات إلى مئات الأميال المربعة، في حين أن إشعاع القنبلة القذرة محدود الانتشار ولا يغطي سوى بضعة أميال مربعة.

ما هي مخاطرها الرئيسية؟

الخطر الرئيسي من قنبلة قذرة هو انفجارها الذي يمكن أن يسبب إصابات خطيرة وأضراراً في الممتلكات، وقد لا تؤدي المواد المشعة المستخدمة في القنبلة القذرة إلى التعرض للإشعاع بما يكفي للتسبب في مرض خطير فوري، باستثناء الأشخاص القريبين جداً من موقع الانفجار. ومع ذلك، فإن الغبار المشع والدخان المنتشر بعيداً يمكن أن يكون خطراً على الصحة إذا تم استنشاقه.

هل استخدمت من قبل؟

لم يكتب التاريخ بعد استخدام القنبلة القذرة، ولحسن الحظ، لم تنجح أي محاولة لاستخدام هذا النوع من القنابل، حيث سجلت محاولات عدة لتنظيمات مختلفة حول العالم.

ماذا لو كنت في مكان قريب وانفجرت "قنبلة قذرة"؟

حاول الابتعاد عن منطقة الانفجار قدر المستطاع، والتواري في بيت أو ملجأ، وقم بإزالة ملابسك ووضعها في كيس بلاستيكي وأغلقه بإحكام. ثم استحم بصابون خفيف لغسل الغبار والأوساخ.

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