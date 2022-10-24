بوريس جونسون ينسحب من السباق إلى "داونينغ ستريت"

المصدر: البيان

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أعلن بوريس جونسون أنه لن يترشح للسباق على قيادة حزب المحافظين.

وأصدر رئيس الوزراء السابق بياناً، مساء الأحد، قال فيه: "في الأيام القليلة الماضية أشار علي عدد من الأشخاص أن أتنافس مرة أخرى على زعامة حزب المحافظين، سواء بين الجمهور أو بين الأصدقاء والزملاء في البرلمان".

وأضاف: "انجذبت لأنني قدت حزبنا إلى فوز انتخابي هائل قبل أقل من ثلاث سنوات - وأعتقد أنني لذلك في وضع فريد لتجنب إجراء انتخابات عامة الآن".

وتابع جونسون: "أعتقد أنني في وضع جيد لتحقيق فوز المحافظين في عام 2024 - والليلة يمكنني أن أؤكد أنني قد تجاوزت العقبة العالية للغاية المتمثلة في 102 ترشيح، بما في ذلك مقدم اقتراح وممثل ثانوي ، ويمكنني تقديم ترشيحي غداً، وهناك فرصة جيدة جداً أن أنجح قيادة حزب المحافظين مرة أخرى، وأن أعود بالفعل إلى داونينغ ستريت يوم الجمعة.

وأَضاف: "لكن خلال الأيام الأخيرة توصلت للأسف إلى استنتاج مفاده أن هذا ببساطة لن يكون الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. لا يمكنك الحكم بفعالية ما لم يكن لديك حزب موحد في البرلمان".

ولفت جونسون إلى أنه تواصل مع كل من ريشي وبيني، أملاً في الاجتماع معاً من أجل المصلحة الوطنية، إلا أنه "للأسف لم نتمكن من التوصل إلى طريقة للقيام بذلك" حسب قوله.

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