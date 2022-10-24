آلية انتخاب رئيس الحكومة الجديد في بريطانيا

المصدر: لندن - عمر يوسف

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ضغطت الاستقالة المفاجئة التي تقدمت بها ليز تراس على حزب المحافظين في بريطانيا لتعيين رئيس وزراء جديد في أسرع وقت لإدارة البلاد وإخراجها من الأزمة الاقتصادية، وعليه وضعت قيادة الحزب آلية للوصول إلى مقر الحكومة البريطانية وهي أنه على الراغبين في الترشح الحصول على تأييد 100 نائب أو أكثر من نواب المحافظين لضمان التنافس على مقعد رئيس الوزراء. ومع وجود 357 نائباً محافظاً في البرلمان يصبح أكبر عدد للتنافس هو ثلاثة مترشحين.

التأييد المطلوب

في حال نجح المرشحون الثلاثة بالحصول على التأييد المطلوب يتم إجراء الانتخابات بينهم في البرلمان اليوم الاثنين بتصويت جميع نواب حزب المحافظين ويخرج من السباق المرشح الحاصل على أقل عدد من الأصوات. ومع بقاء متنافسين اثنين فقط ينتقل التصويت على اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حزب المحافظين المقدر عددهم من 180 ألف شخص على أن تبدأ هذه العملية الانتخابية إلكترونياً من مساء اليوم وتستمر حتى منتصف يوم الجمعة المقبل ويصبح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات رئيساً للوزراء في بريطانيا، أما في حال بدأ التنافس في البرلمان بين مرشحين اثنين فقط بسبب فشل الثالث في الحصول على دعم 100 نائب فإن العملية الانتخابية تتم في البرلمان فقط دون الانتقال لتصويت أعضاء الحزب إلكترونياً على أن يعرف رئيس الوزراء الجديد فوراً وقبل منتصف ليل الاثنين مع انتهاء فرز أصوات نواب المحافظين.

نسبة الحسم

بينما إذا نجح مرشح واحد فقط في الحصول على دعم 100 نائب أو أكثر من نواب المحافظين وفشل المرشحان الآخران في الوصول إلى هذا الرقم عندها لا تتم العملية الانتخابية ويصبح المرشح الحاصل على نسبة الحسم من دعم النواب رئيساً للوزراء بشكل مباشر. وعلى الأرض، أعلن وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك، الذي حصل مساء الجمعة على 100 تزكية من نواب الحزب الضرورية لخوض السباق، لينضم إلى وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت التي أعلنت هي الأخرى ترشحها في وقت سابق أمس، فيما لم يحسم رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بعد قرار ترشحه والذي تضاربت الأنباء حول حصوله على تأييد أكثر من 100 نائب لينحصر السباق نحو رئاسة الحكومة على الثلاثة.

ريشي سوناك

* ولد عام 1980 في مدينة ساوثهامبتون لأبوين هنديين هاجرا إلى بريطانيا

* حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد

* دخل معترك السياسة العام 2015

* شغل منصباً وزارياً في حكومة تريزا ماي عام 2018 قبل أن يتسلم منصب الرجل الثاني في الحكومة البريطانية بتعيينه وزيراً للمالية عام 2020 في حكومة بوريس جونسون

* أحد أبرز داعمي الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»

بوريس جونسون

* ولد عام 1964 في منهاتن الأمريكية لأبوين بريطانيين

* دخل معترك السياسة ليصبح نائباً في البرلمان خلال الفترة من 2001 إلى 2008 قبل أن يستقيل من منصبه

* عينته رئيسة الوزراء تريزا ماي في منصب وزير الخارجية قبل أن يستقيل احتجاجاً على سياساتها ليعود عام 2019 للحكومة ولكن هذه المرة كرئيس للوزراء

* طالته العديد من الانتقادات بسبب خرقه لقواعد الإغلاق العام خلال فترة كورونا ما تسبب في استقالته في يوليو الماضي

بيني موردنت

* ولدت في توركواي شمال بريطانيا عام 1973 لأبوين بريطانيين وتخرجت من جامعة ريدينغ حاملة شهادة الفلسفة

* من مؤيدي «بريكست» وقادت الحملة الرسمية للحزب لتشجيع الشباب الانضمام للمحافظين

* شغلت منصب وزيرة المجتمعات عام 2014 وأصبحت أول وزيرة دفاع في بريطانيا عام 2019

* قادت حفل تولي الملك تشارلز الثالث في قصر سانت جيمس بصفتها رئيسة مجلس العموم

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