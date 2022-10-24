جيبوتي تستضيف قمة دولية حول قضايا المناخ

المصدر: (جيبوتي - د.ب.أ )

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تُختتم، في جيبوتي غداً، قمة دولية حول قضايا التغيرات المناخية بدأت فعالياتها يوم أمس.

ويشارك في القمة رؤساء دول وحكومات، وباحثون ومتخصصون في التنوع البيولوجي، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، والهيئات الأممية، والإقليمية، والدولية، والمحلية.

وتنظم القمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جيبوتي، تحت شعار «التغيرات المناخية والطريق إلى التكيف بمرونة مستدامة».

وذكرت وكالة أنباء جيبوتي أن القمة تعد جزءاً من آفاق مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) المقرر انعقاده في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر في مصر.

وأشارت إلى أن جيبوتي تعتزم من خلال هذا الحدث الكبير تأكيد مشاركتها في مكافحة التغيرات المناخية لتحقيق الهدف المشترك، المتمثل بوضع نماذج تشغيلية وموثوقة للتكيف والمرونة المستدامة مع المتغيرات الطارئة، فضلاً عن الالتزام بالحفاظ على النمو والتنمية الاقتصادية الضرورية لمواطنيها.

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