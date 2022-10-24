الرئيس الصيني: سنعمل مع كل الدول لتحقيق السلام العالمي

المصدر: عواصم - وكالات

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فاز الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس، بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، في ختام مؤتمر الحزب الشيوعي. وتعهد شي جين بينغ بـ«العمل بجدّ» في ولايته الثالثة على رأس البلاد، مؤكداً أنه يجب تحقيق التناغم والتعاون المثمر بين كل دول العالم لمواجهة التحديات كما تعهد باتخاذ خطوات جديدة للعمل على ازدهار بلاده قائلاً: «العالم بحاجة إلينا»، مؤكداً أن بلاده ستعمل مع كل الدول لتحقيق السلام والديمقراطية حول العالم.

وقال الرئيس الصيني إن بلاده «ستظل في حالة تأهب قصوى لمواجهة التحديات»، مشيراً إلى أن «الحزب الشيوعي الصيني أقوى وأكثر ديناميكية بسبب نضالاته وإنجازاته في القرن الماضي»، مؤكداً أن «الصين خلقت المعجزة المزدوجة للنمو الاقتصادي السريع والاستقرار الاجتماعي طويل الأجل.. هذه الأساسيات لن تتغير».

مرافقة

وتبع لي تشيانغ، زعيم الحزب الشيوعي في شنغهاي (63 عاماً)، الرئيس الصيني إلى منصة قاعة الشعب الكبرى لدى إعلان فريق الزعامة الجديد ما يعني وفق وكالة «رويترز» أنه سيكون خلف رئيس الوزراء الحالي لي كه تشيانغ حينما يتقاعد في مارس المقبل.

تهانٍ

وعقب إعلان فوره، وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحرّ التهاني لنظيره الصيني وقال في بيان صدر عن الكرملين «سأكون سعيداً بمواصلة حوارنا البنّاء وعملنا المشترك الوثيق الهادف إلى تعزيز علاقات الشراكة الدولية والتعاون الاستراتيجي بين دولتينا»، متمنياً للرئيس الصيني «نجاحات جديدة... والصحة والازدهار».

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون أرسل تهنئته لشي جين بينغ في رسالة.

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