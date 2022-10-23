واشنطن تنفي تحضير أوكرانيا قنبلة قذرة

المصدر: أ ف ب

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نفت الولايات المتحدة الأمريكية اعتزام أوكرانيا التحضير لهجوم عسكري بواسطة قنبلة قذرة.

وأعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم، أن تصريحات موسكو التي اتهمت فيها أوكرانيا بالاستعداد لاستخدام قنبلة قذرة ضد القوات الروسية خاطئة بوضوح.

ونبهت أدريين واتسون، في بيان، إلى أن العالم لن يكون غبياً في حال جرت محاولة لاستخدام هذا الادعاء ذريعة لتصعيد.

من جهته، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، اتهامات موسكو بشأن استعداد كييف لاستفزازات عبر استخدام قنبلة قذرة، الأمر الذي أكده وزير الدفاع الروسي خلال مباحثات هاتفية مع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينسكي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «إذا كانت روسيا تقول إن أوكرانيا في صدد التحضير لأمر ما، فهذا يعني أمراً واحداً: إن روسيا سبق أن أعدت كل ذلك. أعتقد أن على العالم أن يرد بأقسى قدر ممكن».

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