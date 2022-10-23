نقل 20 ألف مدنى في خيرسون بسبب تقدم القوات الأوكرانية

المصدر: د ب ا

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أعلنت السلطات بإقليم خيرسون أنه تم نقل أكثر من 20 ألف مدني في الإقليم الواقع بجنوبى أوكرانيا وذلك إلى الجانب الآخر من نهر دنيبرو في ضوء تقدم القوات الأوكرانية .

وقال نائب رئيس الإدارة في المنطقة كيريل ستريموسوف في مقابلة إذاعية اليوم الأحد " أوصينا كل من سمعنا اليوم أن ينتهز الفرصة وينتقل إلى المنطقة الواقعة على الضفة الغربية للنهر في إقليم خيرسون" .

وأكد في الوقت نفسه أن الوضع في الإقليم مستقر ويجري حاليا تعزيز الخطوط الدفاعية .

يذكر أن إقليم خيرسون يقع على الضفة الغربية لنهر دنيبرو .

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