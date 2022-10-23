وصول الإعصار روسلين إلى ساحل المكسيك

المصدر: أ ف ب

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وصل الإعصار روسلين من الفئة الثالثة إلى ساحل المحيط الهادئ بولاية ناياريت المكسيكية (شمال غرب) الأحد، حسب ما أفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير.

وقال المركز في نشرة "روسلين ضرب الساحل الغربي للمكسيك قرب سانتا كروز في ناياريت قرابة الساعة 11:20 صباحا بتوقيت غرينتش. وبلغت سرعة رياحه 195 كيلومترا في الساعة".

وتقع عين الاعصار على بعد 90 كيلومترا من تيبيك عاصمة ولاية ناياريت وتتحرك بسرعة 26 كيلومترا في الساعة باتجاه الشمال الغربي.

تقع مدينة سانتا كروز الصغيرة في منطقة سانتياغو إكسكوينتلا ويناهز عدد سكانها 1200 نسمة يعملون خصوصا في صيد السمك والزراعة.

من جهتها، حذّرت خدمة الأرصاد الجوية المكسيكية من أن روسلين يتسبب برياح قوية وأمطار غزيرة وصدمات كهربائية وأمواج يمكن أن تصل إلى ستة أمتار على سواحل ولايات ناياريت وخاليسكو وكوليما (غرب).

أما في بلدة بويرتو فالارتا (بولاية خاليسكو) التي يبلغ عدد سكانها نحو 220 ألف نسمة وهي واحدة من أكبر المدن في المنطقة المتضررة من الإعصار، فقد بدأت الرياح والأمواج العاتية بالتصاعد قرابة الساعة 09,00 بتوقيت غرينتش، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

تحول روسلين إلى إعصار من الفئة الرابعة لبضع ساعات الجمعة، ما وضع السلطات وسكان ولايتي ناياريت وخاليسكو في حال تأهب قصوى، وهو الظاهرة الأكثر تدميرا في المحيط الهادئ هذا الموسم.

وغادر مئات من سكان المناطق المعرضة للخطر منازلهم ونزحوا إلى الملاجئ أو منازل الأقارب، فيما تم تعليق الأنشطة التجارية في نهاية فترة ما بعد الظهر.

وتعتبر الأعاصير ذات الفئة الأعلى من الثالثة على مقياس سفير-سيمبسون (من خمس فئات) ظاهرة "كبرى" قد تشكل كارثة.

قبل عقدين فقط، ضرب الإعصار كينا من الفئة الرابعة ساحل ولاية خاليسكو، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وخسائر مادية هائلة.

وفي أكتوبر 1997، ضرب الإعصار بولينا من الفئة الرابعة أيضا جنوب ساحل المكسيك على المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.

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