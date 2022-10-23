شي جينبينغ الفائز بولاية تاريخية ثالثة: العالم بحاجة إلى الصين

المصدر: البيان-وكالات

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قال شي جينبينغ إن "العالم بحاجة إلى الصين، كما لا يمكن للصين أن تتطور بدون العالم".

جاء ذلك في كلمة ألقاها شي جينبينغ أمام الصحافة بعد فوزه اليوم الأحد بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني وبالتالي على رأس البلاد.

وانتخب الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأحد أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لفترة ولاية ثالثة نادرا ما تحدث.

وحصل شي جينبينغ الأحد على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، بعد أن أزاح أيّ معارضة في البلاد وداخل صفوف الحزب، ضامنا بذلك ولاية جديدة على رأس الصين لخمس سنوات أخرى على الأقل.

وصوتت اللجنة المركزية الجديدة للحزب، في جلستها الكاملة الأولى، كما هو متوقع، على استمرار الرجل،69 عاما، كزعيم لمدة خمس سنوات أخرى.

وفي اليوم السابق، أجرى المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني، الذي يعقد كل خمس سنوات ، تعديلا على دستور الحزب ليعكس بشكل أعمق أيديولوجية شي ويكرس دوره القيادي.

وقال شي "لا يمكن للصين أن تتطور بدون العالم، والعالم أيضا بحاجة إلى الصين" مضيفا "بعد أكثر من أربعين عاما من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، حققنا معجزتين: تنمية اقتصادية سريعة واستقرار اجتماعي بعيد الأمد".

وصرح شي للصحافيين في قصر الشعب في بكين "أود أن أشكر بصدق الحزب بكامله للثقة التي أبداها لي" متعهدا بـ"العمل بجدّ لإنجاز مهامنا".

وقالت وسائل إعلام صينية إن شي سيرأس أيضا اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب والتي تم انتخابها مؤخرا.

وعينت اللجنة المركزية الجديدة للحزب الشيوعي بعد إدخال تعديلات واسعة عليها شي جينبينغ لولاية ثالثة من خمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة، ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس 2023.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن شي "عين كذلك رئيسا للجنة العسكرية المركزية".

وعين شي حلفاء له بين الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة التي تمسك بزمام السلطة الفعلية في الصين، ومن بينهم لي كيانغ رئيس الحزب في شنغهاي، ودينغ شويشيانغ رئيس مكتب شي جينبينغ، ولي شي رئيس حزب مقاطعة غوانغدونغ (جنوب)، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي من قصر الشعب في بكين.

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