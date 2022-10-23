حدث وتاريخ ..23 أكتوبر

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المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:
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 1942 اندلاع أولى مواجهات معركة العلمين أثناء الحرب العالمية الثانية.

 

 

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