أمريكا تصعّد عسكرياً وتنشر فرقة «النسور الصاخبة» في أوروبا

المصدر: (واشنطن - وكالات)

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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن واشنطن نشرت الفرقة 101 المحمولة جواً في أوروبا، للمشاركة في التدريبات العسكرية، وذلك بعد أن أعلن قائد الفرقة المذكورة استعدادها لدخول أوكرانيا.

وذكرت شبكة «cbs news» الأمريكية، أن الفرقة 101 المحمولة جواً، التابعة للجيش الأمريكي، وصلت إلى أوروبا لأول مرة منذ 80 عاماً، وسط تصاعد التوتر بين روسيا وحلف الشمال الأطلسي «الناتو».

وتم تدريب «النسور الصاخبة» على الانتشار في أي ساحة معركة في العالم في غضون ساعات، وهي جاهزة للقتال.

وقالت «سي بي إس نيوز» إن فريقاً صحافياً من شبكتها، رافق نائب قائد الفرقة جون لوباس، وقائد فريق اللواء القتالي الثاني، إدوين ماثيديس، على متن مروحية لمدة ساعة، إلى أقصى حدود «الناتو»، على بعد ثلاثة أميال فقط من حدود رومانيا مع أوكرانيا.

وقال قائد الفرقة: «إنهم مستعدون للقتال»، مشيراً إلى أنه «إذا كان هناك تصعيد عسكري أو هجوم على الناتو، فهم مستعدون للقتال، كما أنهم على استعداد تام لعبور الحدود ودخول أراضي أوكرانيا». وأضاف: «نحن مستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو.. نحن نأتي بقدرة فريدة من قدرتنا على الهجوم الجوي».

من جهته، صرح العقيد إدوين ماثيديس قائد فريق اللواء القتالي الثاني، بأنه وقواته كانوا أقرب قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا، وكانوا «يراقبون عن كثب» القوات الروسية، ويضعون أهدافاً للتدرب.

وحسب القناة، فإن الفرقة يبلغ قوامها 4700 جندي، ويتمركزون في رومانيا.

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