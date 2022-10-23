الصين تكشف سبب إخراج رئيسها السابق من مؤتمر الحزب الشيوعي

المصدر: بكين - وكالات

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كشفت وسائل إعلام رسمية صينية، السبت، تفاصيل ما حدث للرئيس الصيني السابق هو جينتاو، الذي تم إخراجه بشكل غير متوقع من حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي، قائلة إنه «لم يكن بخير».

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة عبر تويتر: «أصر هو جينتاو على حضور حفل الختام.. رغم أنه احتاج إلى وقت ليتعافى أخيراً».

وأضافت: «حين شعر بأنه ليس بخير خلال الجلسة، رافقه فريقه إلى قاعة محاذية ليستريح. إنه في حال أفضل بكثير الآن»، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان رجلان قد قاما بسحب الرئيس السابق للصين، من مقعده الذي كان بجوار الرئيس الحالي شي جينبينغ، واقتياده إلى خارج القاعة التي كانت تقام فيها مراسم احتفال الحزب الشيوعي الصيني في الكونغرس الـ 20.

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