أوكرانيا تحذر من «تسونامي هجرة» مع استمرار الضربات الروسية

المصدر: أ ف ب

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حذر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال من "تسونامي هجرة جديد" إذا واصلت روسيا هجماتها على البنى التحتية المدنية لبلاده، في مقابلة تنشر الأحد.

واتهم شميغال الذي من المقرر أن يشارك في المنتدى الاقتصادي الألماني الأوكراني في برلين الاثنين، موسكو بالسعي إلى "إغراق أوكرانيا في كارثة إنسانية"، وفقًا لمقتطفات نُشرت بشكل مسبق من مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ الألمانية تصدر الأحد.

وقال "إذا لم يعد هناك كهرباء ومياه في أوكرانيا، فقد يؤدي ذلك إلى تسونامي هجرة جديد".

وحذر من أن روسيا تريد "منح أوكرانيا شتاءً قارساً قد يموت فيه الناس حرفيًا من البرد. وقد يؤدي ذلك إلى كارثة إنسانية مخطط لها لا مثيل لها مثيل في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

من أجل إعادة إعمار أوكرانيا، دعا شميغال الى استخدام الأصول الروسية المجمدة في الخارج.

وقال إن الأضرار الناجمة عن الهجوم الروسي تبلغ حاليا "أكثر من 750 مليار دولار" مشيراً إلى وجود أصول روسية مجمدة تراوح قيمتها بين 300 مليار و500 مليار دولار.

وأضاف "علينا تطوير آلية لمصادرة الأصول الروسية".

بعد المنتدى الاقتصادي الألماني الأوكراني الاثنين حيث سيلقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو، يُعقد الثلاثاء مؤتمر دولي لإعادة إعمار أوكرانيا في برلين.

ومن المقرر أن يلتقي شميغال الثلاثاء وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت لبحث تسليم شحنات أسلحة جديدة محتملة، على ما ذكر متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس.

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