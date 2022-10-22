العاصفة روسلين تشتد مع اقترابها من ساحل المكسيك

المصدر: أ ف ب

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باتت العاصفة الاستوائية روسلين بقوة إعصار من الفئة الثالثة السبت مع اقترابها من ساحل المكسيك على المحيط الهادئ ويُتوقع أن تصل إلى اليابسة الأحد، وفق مركز الأعاصير الأمريكي.

وقال المركز في أحدث تحذير صدر في التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، إن "روسلين تشتد بسرعة" مع وجودها على مسافة نحو 270 كيلومترا جنوب غرب مدينة مانزانيلو الساحلية.

وأضاف "من المتوقع أن تشتد أكثر اليوم. ورغم ضعفها المحتمل الليلة، من المتوقع أن تظل روسلين قريبة أو عند قوة إعصار رئيسي عندما تصل إلى اليابسة الأحد".

وحذّر المركز الوطني الأميركي للأعاصير من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن العاصفة.

وتابع "من المتوقع أن تؤدي العاصفة الخطيرة إلى فيضانات ساحلية كبيرة قرب وشرق مركزها عند بلوغها اليابسة".

وأعلنت السلطات حالة التأهب الوقائي في ولايات خاليسكو وكوليما وناياريت وسينالوا الواقعة على ساحل المحيط الهادئ.

تضرب الأعاصير الاستوائية المكسيك سنويا في سواحلها المطلة على المحيطين الهادئ والأطلسي، عادة بين مايو ونوفمبر.

وفي أكتوبر 1997، ضرب الإعصار بولين ساحل المكسيك على المحيط الهادئ وهو بقوة عاصفة من الفئة الرابعة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.



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