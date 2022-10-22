مقتل 4 مسلحين في عملية استخباراتية في باكستان

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

قتل أربعة مسلحين في عملية استخباراتية نفذتها قوات الأمن في إقليم "شمال وزيرستان" الباكستاني.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت أن قوات الأمن نفذت العملية في منطقة "سبيموام" بإقليم "شمال وزيرستان" بعد تقارير بشأن وجود إرهابيين هناك.

وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار، قتل أربعة إرهابيين برصاص قوات الأمن.

وذكرت مديرية العلاقات العامة للمخابرات الداخلية الباكستانية وهي الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني أن الإرهابيين القتلى تورطوا في هجمات على القوات المسلحة. وتم العثور على أسلحة ومواد متفجرة أيضا بحوزة الإرهابيين القتلى، خلال العملية الاستخباراتية، حسب البيان.

وكانت قوات الأمن قد قتلت إرهابيين اثنين في وقت سابق من الشهر، خلال عملية استخباراتية، في منطقة "خيبر باختونخوا بإقليم "شمال وزيرستان".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز