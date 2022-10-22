جيورجيا ميلوني أول امرأة تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لوزراء إيطاليا

المصدر: البيان-وكالات

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أدت السياسية الإيطالية اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني اليوم السبت اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء البلاد، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ إيطاليا.

وقبلت ميلوني البالغة من العمر 45 عاما بتولي هذه المسؤولية، وقدمت أمس الجمعة تشكيلة حكومتها الجديدة.

وفي أعقاب الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، يبدو أن البلاد على وشك أن يحكمها تحالف يضم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف وحزب "فورزا إيطاليا" (إيطاليا إلى الأمام) المنتمي ليمين الوسط.

ومن المقرر أن يسلم رئيس الوزراء المؤقت الحالي، ماريو دراجي مهامه إلى ميلوني في قصر "تشيجي"، المقر الرسمي لرؤساء الوزراء الإيطاليين، غدا الأحد، حيث من المتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعها الأول.

ومازال يتعين تأكيد حكومة رئيسة الوزراء، من خلال تصويت ثقة، في البرلمان بمجلسيه، الذي طبقا لمراقبين، ربما يحدث، في أقرب وقت في بداية الأسبوع المقبل.

وكان التحالف اليميني قد حصل على أكبر عدد من الأصوات، في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان، ولهذا السبب من غير المتوقع أن يكون التصويت عقبة أمام الحكومة الجديدة.

وستكون مهمة ميلوني صعبة خصوصا وأن عليها ضمان وحدة ائتلافها الذي يظهر تصدعات، إضافة إلى أن بلادها، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، يواجه وضعا صعبا بسبب أزمة الطاقة والتضخم.

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