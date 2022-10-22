اليابان تحذر من تهديد«مقلق جداً»: استخدام السلاح النووي عمل عدائي ضد الإنسانية

المصدر: أ ف ب

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حذر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم السبت من أن استخدام روسيا أسلحة نووية سيعتبر "عملا عدائيا ضد الإنسانية"، مؤكدا أن تهديدات موسكو "مقلقة جدا".

وقال كيشيدا الذي يتولى رئاسة حكومة البلد الوحيد الذي قصف بسلاح نووي في العالم إن التهديد الروسي "باستخدام أسلحة نووية يشكل تهديد خطيرا لسلام وأمن المجتمع الدولي وغير مقبول على الإطلاق".

ويفترض أن يستضيف كيشيدا في مايو 2023 قادة دول مجموعة السبع في هيروشيما التي قصفت بقنبلة نووية أميركية في 6 أغسطس 1945، ما أسفر عن مقتل 140 ألف شخص. وقصفت مدينة ناغازاكي اليابانية أيضا بعد ثلاثة أيام.

ورأى رئيس الوزراء الياباني أن هذه الفترة التي استمرت 77 عاما دون اللجوء إلى أسلحة نووية "يجب ألا تنتهي أبدا".

وأضاف "إذا تم استخدام السلاح النووي يومًا ما، فسيشكل ذلك عملًا عدائيًا ضد الإنسانية (...) ولن يسمح المجتمع الدولي بمثل هذا العمل أبدا"، واصفا تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا التهديد بأنه "مقلق جدا".

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