بريطانيا تبدأ حملة البحث عن رئيس للوزراء

المصدر: عواصم- وكالات

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بدأت بريطانيا،أمس، حملتها للبحث عن بديل لرئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس حيث سارعت وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردنت إلى إعلان ترشحها وسط توقعات قوية بدخول كل من وزير المالية السابق ريشي سوناك و رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون السباق فيما حسم وزير الدفاع البريطاني بن والاس موقفه بعدم خوض هذه المعركة معلناً دعمه لجونسون.

وقالت النائبة موردنت والبالغة 49 عاماً والتي تولت سابقاً حقيبتي الدفاع والتجارة الدولية، «أعلن ترشحي لأكون زعيمة حزب المحافظين ورئيسة وزرائكم، لتوحيد بلدنا، والوفاء بالتزاماتنا والفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة». وقال بن والاس، إنه لن يخوض السباق على خلافة تراس، وإنه يميل نحو دعم جونسون. وأضاف: «أشعر أن بوسعي إضافة أفضل قيمة في الحفاظ على أمن الناس بكوني وزيراً للدفاع... إنها الوظيفة التي أعتزم مواصلة الاضطلاع بها، ولذا لن أترشح لمنصب رئيس الوزراء هذه المرة». وحين سئل عمن سيؤيد، قال والاس: «في الوقت الحالي، أميل نحو جونسون».

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