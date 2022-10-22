روسيا: نفعل كل شيء لضمان عدم حدوث حرب نووية

المصدر: عواصم - وكالات

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تزامناً مع مباحثات هاتفية جرت بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الأمريكي لويد أوستن، ناقشا فيها القضايا المتعلقة بالأمن الدولي بما في ذلك تطورات الوضع في أوكرانيا، أكدت روسيا أن دبلوماسييها وسياسييها يبذلون قصارى جهدهم لمنع حرب نووية.

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، في مقابلة على قناة «روسيا 24» التلفزيونية، رداً على سؤال حول احتمال نشوب حرب نووية: «سأجيب عليك بحزم: على الأقل ما نقوم به، الدبلوماسيون الروس، وما يفعله السياسيون الروس، يفعلون كل شيء لضمان عدم حدوث هذه الحرب النووية».

وأضاف: «إننا ملتزمون بالموقف الذي وافق عليه الرؤساء، وليس فقط روسيا، ولكن أيضاً الدول الخمس النووية، إن الحرب النووية لا يمكن أن تحدث ولن يكون هناك رابحون. إنها ببساطة لن تحدث، ولن يحدث شيء، ولن يكون هناك أحد. لذلك، أعتقد، يجب القيام بكل شيء لمنع حدوث ذلك».

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن شويغو بحث هاتفياً مع أوستن، القضايا المتعلقة بالأمن الدولي، بما في ذلك تطورات الوضع في أوكرانيا. وذكرت الوزارة في بيان: «نوقشت قضايا موضوعية تتعلق بالأمن الدولي بما في ذلك الوضع في أوكرانيا»، دون إعطاء تفاصيل إضافية. وكانت آخر مرة أبلغت فيها وزارة الدفاع الروسية عن اتصال شويغو مع أوستن في مايو الماضي.

إجلاء الآلاف

ميدانياً، أعلنت أوكرانيا أمس استعادة 88 بلدة من القوات الروسية في منطقة خيرسون بجنوب البلاد فيما قامت السلطات المحليّة الموالية لروسيا بإجلاء آلاف المدنيين في ظل تقدم قوات كييف.

في غضون ذلك، وضع الاتحاد الأوروبي خططاً لتزويد أوكرانيا بمساعدات اقتصادية شهرية بقيمة 1,5 مليار يورو (1,46 مليار دولار) خلال العام المقبل، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمس بعد قمة للدول الـ27. وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي في بروكسل «سيكون الرقم الإجمالي لذلك 18 ملياراً للعام المقبل.. وهي إيرادات متوقّعة مستقرّة وموثوقة»، مضيفة «أصدرنا تعليمات لوزراء المالية بتطوير الآلية المناسبة».

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