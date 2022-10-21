بريطانيا.. حزب العمال يتقدم في استطلاعات الرأي

المصدر: لندن- د.ب.أ

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أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «بيبول بولينج» لاستطلاعات الرأي تقدم حزب «العمال» على حزب «المحافظين» في بريطانيا بواقع 39 نقطة، مما يمدد سلسلة من الأرقام القياسية الأخيرة، التي امتدت عدة عقود للمعارضة، خلال فترة رئاسة وزراء ليز تراس.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الجمعة، أن حوالي 53 في المئة من البريطانيين قالوا إنهم سيصوتون لصالح حزب «العمال» مقارنة بـ14 في المئة فقط اختاروا التصويت لحزب «المحافظين»، طبقاً للاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 1200 شخص. وجاء الحزب «الديمقراطي الليبرالي»، وهو الحزب الثالث التقليدي في البلاد، بعد حزب «المحافظين» بفارق ثلاث نقاط مئوية. والهامش حتى أكبر من تقدم بـ 36 نقطة لحزب العمال، في استطلاعي رأي أخيرين من قبل معهد «ريدفيلد آند ويلتون ستراتيجيز»، والتي وصفت من قبل هذا المعهد بأنه أكبر فارق يتمتع به أي حزب بريطاني منذ ربع قرن.

وتعزز نتيجة الاستطلاع فرص حزب العمال حال إجراء انتخابات عامة مبكرة دعا إليها زعيم الحزب كير ستارمر لوضع برنامج اقتصادي جديد بدلاً من محاولة ترميم ما تهشم، جراء الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم لأعلى مستوى لها منذ أكثر من أربعة عقود.

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