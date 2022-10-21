رئيس بيلاروس: لا نحتاج الى الحرب

المصدر: أ ف ب

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أكد رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشنكو المتحالف مع موسكو الجمعة أن بلاده "لا تحتاج الى الحرب"، وذلك بعدما شكلت مع روسيا قوة عسكرية مشتركة أثارت مخاوف من تدخل مباشر في النزاع الاوكراني.

وقال لوكاشنكو خلال زيارته مركزا للتدريب العسكري "اليوم، لا نعتزم الذهاب الى أي مكان. لا حرب في هذه المرحلة. لا نحتاج الى الحرب".

وعاين لوكاشنكو (68 عاما) خلال زيارته في غرب البلاد طائرات مسيرة محلية الصنع، بحسب مشاهد بثها التلفزيون.

لكنه أوضح انه لا يعتزم البتة استخدامها ضد أوكرانيا راهنا.

واورد "أن تقاتل هذه النماذج في أوكرانيا ليس أمرا مرغوبا فيه"، لكنه أوضح أن بيلاروس ستبيع هذه المسيرات "للجهات التي ستبتاعها".

وشكلت بيلاروس حليفة موسكو قاعدة خلفية للقوات الروسية لمهاجمة اوكرانيا نهاية فبراير. لكن الجيش البيلاروسي لم يشارك في المعارك على الأراضي الأوكرانية.

واكدت مينسك أن الغاية من القوة العسكرية المشتركة التي أطلقتها مع موسكو في الأيام الأخيرة، بحت "دفاعية".

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