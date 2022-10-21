الاتحاد الأوروبي يعتزم توفير مساعدات بقيمة 1.5 مليار يورو لأوكرانيا شهريا

المصدر: أ ف ب

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يضع الاتحاد الأوروبي خططاً لتزويد أوكرانيا بمساعدات اقتصادية شهرية بقيمة 1,5 مليار يورو (1,46 مليار دولار) خلال العام المقبل، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة بعد قمة للدول الـ27.

وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي في بروكسل "سيكون الرقم الإجمالي لذلك 18 مليارًا للعام المقبل ... وهي إيرادات متوقّعة مستقرّة وموثوقة"، مضيفة "أصدرنا تعليمات لوزراء المالية بتطوير الآلية المناسبة".



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