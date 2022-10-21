كوريا الجنوبية: الاستجابة لتغير المناخ ليست خياراً

المصدر: (سيئول- د.ب.أ)

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أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان داك سو، أمس، أن حكومته «ستعدل بحزم» سياسات الطاقة، للمساعدة في تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وصرح داك سو، في مؤتمر بشأن الحياد الكربوني، بأن «هدف الحياد الكربوني جريء وصعب، لكن عملية التنفيذ التي تعززه، يجب أن تكون معقولة وممكنة للغاية»، وفقاً لوكالة «يونهاب» للأنباء.

ولتحقيق هدف الحياد الكربوني، قال داك سو إن الحكومة «ستعدل بحزم اتجاه سياسة الطاقة وخططها للحد من الغازات الدفيئة». وتابع أن العالم معرض لخطر جسيم، بسبب تغير المناخ، محذراً من أن الاستجابة لتغير المناخ «ليست خياراً، بل ضرورة»، مشدداً على أن بلاده ستساعد أيضاً الاقتصادات الناشئة على الحد من غازات الاحتباس الحراري.

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