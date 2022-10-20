زيلينسكي: أوكرانيا تستعد لزيارة الرئيس الألماني

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جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته لنظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لزيارة كييف.

وقال زيلينسكي في تغريدة اليوم الخميس بعد المحادثة "نستعد لزيارة الرئيس الألماني لأوكرانيا". كما وجه الشكر لشتاينماير لتسليم نظام الدفاع الجوي الألماني إيريس-تي.

وكتب زيلينسكي "سوف تساعد ألمانيا في التغلب على عواقب الرعب الصاروخي الروسي".

وأرجأ شتاينماير زيارة إلى أوكرانيا كانت مقررة اليوم الخميس، قبلها بفترة قصيرة. وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذا يرجع إلى أسباب أمنية.

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