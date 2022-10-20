ستولتنبرغ: الناتو سيساعد السويد وفنلندا إذا تعرضتا لتهديد

المصدر: د ب ا

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صرح رئيس حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس، أن الناتو سوف يساعد السويد وفنلندا في حال تعرضتا لتهديد خلال المضي قدما لنيل عضوية الحلف.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في بروكسل "لا يمكن تصور أن الحلفاء لن يتحركوا في حال تعرضت السويد وفنلندا لأي شكل من أشكال الضغط".

وجاءت تصريحاته في الوقت الذي زار فيه رئيس وزراء السويد الجديد أولف كريسترسون مقر الناتو لمناقشة العملية الجارية لانضمام بلاده للحلف.

وأضاف ستولتنبرغ "عملية الانضمام للسويد وفنلندا كانت الأسرع في تاريخ الناتو الحديث".

تقدمت السويد وفنلندا بطلبات لتصبحا عضوين في الحلف الدفاعي في منتصف مايو عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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