تراس تعلن بقاءها في منصبها لحين اختيار خليفة لها

المصدر: د ب ا

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أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس أنها سوف تبقى في منصبها لحين اختيار خليفة لها عبر انتخابات قيادة الحزب التي سوف تجرى خلال الاسبوع المقبل.

ونقلت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية عن تراس القول: "هذا الصباح التقيت برئيس لجنة 1922 سير جراهام برادي.

وأضافت" اتفقنا على إجراء انتخابات لقيادة الحزب خلال الاسبوع المقبل".

وأوضحت" هذا سوف يضمن أننا سوف نستمر في مسار تطبيق خطتنا النقدية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والأمن القومي".

وقالت" سوف أبقى كرئيسة للوزراء لحين اختيار من سيخلفني".

وكانت تراس قد أعلنت أنها سوف تستقيل من منصبها.

وقالت تراس إنها أبلغت الملك تشارلز الثالث إنها سوف تستقيل من رئاسة حزب المحافظين.

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