بطلب من واشنطن .. توقيف نجل مسؤول روسي كبير في إيطاليا

المصدر: أ ف ب

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أكدت موسكو الخميس أن نجل مسؤول روسي كبير أوقف في إيطاليا بطلب من واشنطن، في قضية بيع غير قانوني لتقنيات أمريكية إلى شركات أسلحة في روسيا.

وقالت السفارة الروسية في إيطاليا في بيان إن أرتيوم أوس نجل حاكم منطقة كراسنويارسك السيبيرية ألكسندر أوس اعتقل يوم الاثنين في مطار مالبينسا في ميلانو.

وفي اليوم السابق أعلن القضاء الأمريكي اتهام عشرات الأشخاص ببيع روسيا تقنيات أمريكية تبين أن بعضها استخدم في ساحات القتال الأوكرانية.

وأرتيوم أوس متهم مع أربعة روس آخرين ووسطاء نفط فنزويليين، بشراء مكونات إلكترونية من الولايات المتحدة تهدف إلى تجهيز طائرات أو رادارات أو صواريخ، وإعادة بيعها لشركات أسلحة روسية من خلال الالتفاف على العقوبات المطبقة.

ويشتبه بأن هذه الشبكة استخدمت الشركة الوهمية نفسها لنقل مئات الملايين من براميل النفط الفنزويلي إلى روسيا والصين.

واعتقل مشتبه به روسي آخر في هذه القضية هو يوري أوريخوف الاثنين في ألمانيا، بحسب واشنطن.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها ستطلب تسليم الرجلين إلى الولايات المتحدة.

ودان حاكم كراسنويارسك ألكسندر أوس على تطبيق تلغرام الخميس اعتقال نجله، مشددا على أن "الطبيعة السياسية لهذه الاتهامات واضحة".

ويأتي توقيف أوس بينما تجري موسكو وواشنطن حاليًا مفاوضات لتبادل الأسرى، تشمل لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر المحكوم عليها بالسجن تسع سنوات في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

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