مقتل 8 أشخاص في انفجارات بسجن إنسين في ميانمار

المصدر: د ب ا

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لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم اليوم الأربعاء، إثر انفجارات وقعت داخل سجن "إنسين" سيئ السمعة في ميانمار.

وقال محام كان يتواجد في مكان الحادث وقت وقوعه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الانفجارات وقعت في منطقة انتظار الزوار.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن هناك بين القتلى ما لا يقل عن ثلاثة من العاملين في السجن وخمسة من أقارب السجناء، بينما أصيب عدد آخر.

وتم تأجيل جلسات المحكمة عندما وصلت قوات من الجيش إلى الموقع للتحقيق في الأمر.

يشار إلى أن سجن "إنسين" الكائن في يانجون، العاصمة السابقة لميانمار، معروف بسوء معاملة السجناء، التي تشمل التعذيب والضرب المبرح والحبس الانفرادي الاعتيادي للسجناء السياسيين.

ويعتبر "إنسين" أكبر سجن في البلاد، حيث يضم نحو 10 آلاف نزيل، منهم 200 سجين سياسي.

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