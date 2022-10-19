أوكرانيا .. سماع دوي انفجارات في وسط كييف

المصدر: أ ف ب

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سمع دوي العديد من الانفجارات في وسط كييف الأربعاء، بعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

ومنذ الاثنين، تتعرض كييف لهجمات متكررة من طائرات مسيرة روسية، ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص واستهداف بنى تحتية للطاقة خصوصا.

وقبيل الانفجارات، أشار حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على تلغرام إلى أن أنظمة الدفاع الجوي "نشطة" في هذه المنطقة.

وأكد محافظ منطقة فينيتسا (جنوب غرب) على تلغرام أن هذه المنطقة استهدفت بصواريخ روسية ودعا سكانها إلى البقاء في الملاجئ.

من جهته، أعلن الجيش الأوكراني إسقاط صاروخين روسيين في منطقة تشيرنيغيف في شمال البلاد. وانفجرت طائرة مسيرة في مدينة تشيرنيغيف، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، بحسب محافظ المنطقة.

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