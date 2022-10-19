استطلاع: نصف البريطانيين يعتقدون أنه يتعين على تراس الاستقالة
خلص استطلاع جديد إلى أن أكثر من نصف الناخبين البريطانيين يعتقدون أن ليز تراس يجب أن تستقيل من منصبها كرئيسة وزراء، كما اتهم 80% حكومتها بأنها وراء ارتفاع تكلفة المعيشة.
وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن استطلاعا لوكالة "ايبسوس " أظهر أن 53% يرون أنه يتعين على تراس تقديم استقالتها، في حين يعارض20% استقالتها.
ويشار إلى أنه قبل أشهر من استقالة سلفها بوريس جونسون، أظهرت استطلاعات أن نحو 50% و 59% من البريطانيين يرون أنه يتعين أن يقدم استقالته خلال عام 2022.
وخلص الاستطلاع، الذي شمل 1000 بريطاني في الفترة من 14 حتى 17 أكتوبر الجاري، إلى أن 13% فقط يعتقدون أنه من المرجح أن تفوز تراس في الانتخابات المقبلة.
وأشار الاستطلاع إلى أن 14% يتوقعون أن وزير الخزانة الجديد جيرمي هنت سوف يغير الاقتصاد للأفضل.
وقال 35% إنهم يعتقدون أن تعيين هنت لن يحدث فرقا، في حين قال 27% إن تعيينه سوف يفاقم الأمور .