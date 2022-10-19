استطلاع: نصف البريطانيين يعتقدون أنه يتعين على تراس الاستقالة

المصدر: د ب ا

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خلص استطلاع جديد إلى أن أكثر من نصف الناخبين البريطانيين يعتقدون أن ليز تراس يجب أن تستقيل من منصبها كرئيسة وزراء، كما اتهم 80% حكومتها بأنها وراء ارتفاع تكلفة المعيشة.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن استطلاعا لوكالة "ايبسوس " أظهر أن 53% يرون أنه يتعين على تراس تقديم استقالتها، في حين يعارض20% استقالتها.

ويشار إلى أنه قبل أشهر من استقالة سلفها بوريس جونسون، أظهرت استطلاعات أن نحو 50% و 59% من البريطانيين يرون أنه يتعين أن يقدم استقالته خلال عام 2022.

وخلص الاستطلاع، الذي شمل 1000 بريطاني في الفترة من 14 حتى 17 أكتوبر الجاري، إلى أن 13% فقط يعتقدون أنه من المرجح أن تفوز تراس في الانتخابات المقبلة.

وأشار الاستطلاع إلى أن 14% يتوقعون أن وزير الخزانة الجديد جيرمي هنت سوف يغير الاقتصاد للأفضل.

وقال 35% إنهم يعتقدون أن تعيين هنت لن يحدث فرقا، في حين قال 27% إن تعيينه سوف يفاقم الأمور .

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