روسيا تخلي مدينة خيرسون الأوكرانية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت السلطات الروسية في خيرسون في جنوب أوكرانيا الأربعاء أنها ستخلي المدينة في مواجهة تقدم القوات الأوكرانية، مؤكدة أن الجيش الروسي "سيقاتل حتى الموت".

وقال فلاديمير سالدو رئيس السلطات الروسية في خيرسون مباشرة على قناة "روسيا 24" التلفزيونية "اعتبارا من اليوم تنقل كل هيئات السلطة الموجودة في المدينة والإدارتان المدنية والعسكرية وكل الوزارات نحو الضفة اليسرى" من نهر دنيبر الذي يحد خيرسون.

وأضاف "ستتم السيطرة على المدينة بأكملها لكن علينا التأكد من سلامة المدنيين. لا أحد يخطط لمغادرة خيرسون، والعسكريون سيقاتلون حتى الموت".

كما أعلن فلاديمير سالدو أن دخول منطقة خيرسون الخاضعة للسيطرة الروسية سيكون محظورًا على المدنيين "لمدة سبعة أيام".

وكانت السلطات الروسية في خيرسون أعلنت في وقت سابق بدء إجلاء المدنيين إلى الضفة اليمنى لنهر الدنيبر. وبثت وسائل إعلام روسية صورا تظهر أشخاصا يتم إجلاؤهم وهم يستقلون عبارات لعبور النهر.

وكان سالدو ذكر على تطبيق تلغرام في وقت سابق أنه "من المقرر إجلاء بين خمسين وستين ألف شخص إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر".

وأضاف أن هذا الإجلاء بمعدل عشرة آلاف شخص يوميًا يفترض أن يستغرق ستة أيام.

وتشير الإدارة الروسية إلى أن المدنيين الذين تم إجلاؤهم سيتمكنون بعد ذلك من الذهاب إلى روسيا، إذا رغبوا في ذلك.

وذكرت وكالة الأنباء ريا نوفوستي أن المشتركين في شبكات الهاتف المحمول المحلية تلقوا رسائل نصية تحثهم على إخلاء المنطقة قبل "قصف الجيش الأوكراني".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز