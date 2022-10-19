القوات الإثيوبية تسيطر على 3 مدن في تيغراي

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أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها سيطرت على ثلاث مدن في تيغراي مؤكدة خصوصاً الاستيلاء على مدينة شاير الرئيسية.

وأشارت إلى أنها تحضّر لتوفير المساعدة الإنسانية ولإعادة الخدمات والاتصالات في هذه المدن. وقالت الحكومة في بيان إن الجيش الإثيوبي: «سيطر على مدن شاير وألماتا وكوريم بدون معارك مدنية».

وكانت قيادة قوات المتمردين في هذه المنطقة الواقعة شمال إثيوبيا أعلنت سابقاً أن القوات الإثيوبية والإريترية سيطرت على شاير.

وقالت في بيان إن القوات الحكومية سيطرت على مناطق معينة بما فيها منطقة شاير، داعية «جميع سكان تيغراي المؤهلين للدفاع باستماتة» عن المنطقة. وأضافت أن القوات المشتركة دخلت المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 ألف نسمة الاثنين.

وكانت منطقة شاير مسرحاً لهجوم شنته القوات الإثيوبية، فيما اندلع قتال عنيف في تيغراي، ما أثار قلق المجتمع الدولي.

من جانب آخر، شدّد مفوض الأمم المتحدة السامي الجديد لحقوق الإنسان النمساوي فولكر تورك على وجود «خطر كبير بتصعيد» النزاع في إثيوبيا»، قائلاً: «إنني منزعج بشدة من خطر التصعيد الكبير نظراً للتعبئة الهائلة والمستمرة للجنود والمقاتلين من قبل مختلف أطراف النزاع».

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