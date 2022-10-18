عمران خان يعتزم تنظيم مسيرة احتجاجية إذا لم تعلن الحكومة عن انتخابات مبكرة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان إنه سوف ينظم مسيرة احتجاجية إلى إسلام آباد هذا الشهر إذا لم تعلن الحكومة عن موعد لإجراء انتخابات مبكرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما فاز حزبه بأغلبية المقاعد في انتخابات تكميلية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاستعدادات للمظاهرات السلمية اكتملت تقريبا، وفقا لما قاله خان في مؤتمر صحفي. ولم يعلن خان عن موعد المسيرة.

ويأتي تحذير خان لحكومة رئيس الوزراء شهباز خان بعد يوم من فوز حزبه بستة من أصل ثمانية مقاعد تم التنافس عليها في انتخابات تكميلية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز