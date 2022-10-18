تركيز روسي على استهداف منشآت الطاقة بأوكرانيا

المصدر: عواصم - وكالات

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بعد بضع ساعات على تعرض مدينة روسية حدودية لقصف أوكراني للمرة الثانية، ردت روسيا أمس، بقصف على العاصمة الأوكرانية بطائرات مسيرة، وقصفت مدناً أخرى في أنحاء البلاد، مستهدفة على نحو معلن منشآت للطاقة، وذلك للمرة الثانية التي توجه فيها ضربات في أنحاء أوكرانيا خلال أسبوع. وقتل ستة أشخاص جراء هذه الضربات، حيث أكد الجيش الروسي أنه أصاب كل أهدافه.

في كييف، قال المسؤول في الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشنكو إن «عدد القتلى بالهجوم الذي نفذ بطائرة مسيّرة على مبنى سكني ارتفع إلى ثلاثة».

وسُمع دوي انفجارات في الصباح وكانت صفارات الإنذار أطلقت قبل وقت قصير من الانفجار الأول. وأفادت الإدارة العسكرية في كييف أن «أربع ضربات سجلت» في العاصمة التي تستهدفها القوات الروسية منذ بداية الأسبوع الماضي.

وأكدت الرئاسة الأوكرانية أن «هناك قتلى وجرحى» إثر الضربات الروسية التي استهدفت منطقة سومي، حيث أبلغ حاكم المنطقة دميترو جيفيتسكي عن ثلاث وفيات حتى الآن. وفي دنيبروبتروفسك «أسقط جنودنا ثلاثة صواريخ» لكنّ «صاروخاً أصاب منشأة بنية تحتية لتزويد الطاقة» وفق الرئاسة.

منشآت حيوية

وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال أعلن أن ضربات روسية عدة استهدفت منشآت حيوية في ثلاث مناطق أوكرانية منها كييف، ما أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي في «مئات البلدات».

وأكد أن «كل الخدمات تعمل حالياً لإعادة التيار الكهربائي»، مطالباً سكان تلك المناطق الثلاث «خفض استهلاك الكهرباء، خصوصاً في ساعات الذروة».

من جانبه، أكّد الجيش الروسي أنه أصاب كل أهدافه في أوكرانيا، بعد الضربات. وقالت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام «واصلت القوات الروسية المسلّحة شنّ ضربات جوية وبحرية بعيدة المدى بأسلحة عالية الدقة على منشآت القيادة العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا. أُصيبت كل الأهداف».

واتهمت روسيا أوكرانيا بضرب أهداف في منطقة بيلغورود بالقرب من الحدود. وقالت مصادر إعلامية موالية لروسيا على تليغرام إن أوكرانيا قصفت مطار بيلغورود خلال الليل.

زابوروجيا

وضمن أماكن أخرى تعرضت للقصف أمس، قالت شركة الطاقة الأوكرانية المملوكة للدولة إنيرجواتوم إن قصفاً روسياً جديداً بالقرب من محطة زابوروجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا، تسبب في فصلها مرة أخرى عن شبكة الكهرباء الأوكرانية. وقال مسؤول محلي إن حريقاً كبيراً اندلع في منشأة للطاقة في منطقة دنيبروبيتروفسك بعد قصفها بصاروخ خلال الليل.

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