مرسوم بإنشاء وتنظيم مؤسسة «ثقافة بلا حدود»

المصدر: دبي البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (63) لسنة 2022م بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة ثقافة بلا حدود.ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم مؤسسة ثقافية في الإمارة تُسمى: «مؤسسة ثقافة بلا حدود»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والفني، ويُعتمد مسمى المؤسسة باللغة الإنجليزية كالآتي: ‏«Knowledge Without Borders Foundation».

ونص المرسوم على أن ترأس المؤسسة الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، ويكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن يُنشئ له فروعاً ومكاتب في باقي مدن ومناطق الإمارة أو الدولة.

وتهدف المؤسسة بحسب المرسوم إلى تحقيق ما يلي: المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الثقافية للدولة وتعزيز الحضور الإماراتي في النشاط الثقافي والإنساني العالمي، ونشر ثقافة القراءة وتشجيع إنتاج ونشر وتوزيع الكتب في الدولة، وتعزيز التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين المهتمين بالثقافة والنشر داخل وخارج الدولة، وتعزيز ثقافة التفاهم والحوار بين مختلف الثقافات من خلال الكتب، وتشجيع الباحثين والمختصين على القيام بالبحوث والدراسات العلمية في مجال الثقافة والنشر، وخلق فرص التعارف بين المؤلفين والرسامين والناشرين لتبادل المعلومات وتطوير القدرات.

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