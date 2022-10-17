حزب عمران خان يفوز بأغلبية المقاعد في انتخابات تكميلية بباكستان

المصدر: د ب ا

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فاز حزب إنصاف برئاسة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بأغلبية المقاعد في انتخابات تكميلية، أجريت أمس الأحد، مما يمنح حملته زخما للضغط على الحكومة، التي تولت مهامها منذ ستة أشهر، للدعوة لاجراء انتخابات مبكرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيانات لجنة الانتخابات الباكستانية أظهرت أن حزب خان نافس على سبعة من ثمانية مقاعد، وفاز بستة مقاعد.

وحاز حزب الشعب الباكستاني، العضو بالائتلاف الحاكم، على المقعدين الآخرين.

ويشار إلى أن خان، الذي أطيح به من السلطة من خلال تصويت بحجب الثقة في أبريل الماضي، يقود مسيرات ضخمة في أنحاء البلاد للضغط لاجراء انتخابات مبكرة.



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