سماع دوي عدة انفجارات في كييف

المصدر: أ ف ب

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سُمع دوي عدة انفجارات صباح الاثنين في كييف بعد أسبوع على القصف الصاروخي الروسي الذي طال العاصمة الأوكرانية، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ووقعت ثلاثة انفجارات متتالية قرابة الساعة 6,35 و6,45 و658 صباحا (3,35 ت غ و3,45 و3,58 ت غ) وكانت صفارات الإنذار انطلقت قبل وقت قصير من الانفجار الأول.

وطال قصف روسي غير مسبوق منذ أشهر من حيث كثافته في 10 أكتوبر كييف وعددا من المدن الأوكرانية موقعا 19 قتيلا على الأقل و105 جرحى، ما أثار موجة تنديد دولية.

وتواصل القصف الروسي الثلاثاء مع تراجع حدّته وطال بصورة خاصة منشآت الطاقة في غرب أوكرانيا على مسافة بعيدة عن الجبهة.

وجرى القصف ردا على عملية التفجير التي دمرت جزءا من جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة والذي ينطوي على أهمية استراتيجية كبيرة.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن موسكو ستكتفي حاليا بالضربات المكثفة التي طالت بنى تحتية أوكرانية حيوية وحدائق ومبانٍي سكنية، مضيفا أن قصفاً جديداً مكثّفاً ليس ضرورياً "في الوقت الحالي".

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