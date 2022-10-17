حدث وتاريخ.. ١٧ أكتوبر 1980 إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة تقوم بزيارة تاريخية للفاتيكان. 1777 القوات الأمريكية تهزم البريطانيين في معركة ساراتوجا وذلك أثناء حرب الاستقلال الأمريكية. 2020 فوز بأغلبية واضحة لحزب العمال بقيادة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في الانتخابات العامة. 2016 انطلاق شنتشو 11؛ سادس مهمة فضائية مأهولة للصين وعلى متنها رائدا فضاء في مهمة مدتها 30 يوماً. صورة استطلاع الرأي بعد انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء.. هل طوى العراق صفحة الانقسام؟ Poll نعم Poll لا Poll Buttons عرض النتائج التاريخ: 17 أكتوبر 2022 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App