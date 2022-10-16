روسيا: «الناتو» هُزم في أوكرانيا

المصدر: (عواصم - وكالات)

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مع تصاعد التوتر المستمر منذ 8 أشهر مع انطلاق الصراع الروسي الأوكراني، بين موسكو والغرب، لا سيما دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أكدت الخارجية الروسية أن الأخير هزم في أوكرانيا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن الحلف فشل في تنفيذ المشروع الغربي بتحويل أوكرانيا إلى «دولة معادية لبلاده»، وفق قوله، معتبراً أنه كان بإمكان «الناتو منع التصعيد في أوكرانيا، إلا أنه اختار العكس».

مضيفاً أن: «الناتو مستمر بالتصعيد ويرفع من حجم المخاطرة». وذكّر غروشكو في حديث لوكالة «تاس» أمس، بأن موسكو كانت حذّرت على مدى سنوات طويلة من مغبّة دخول جورجيا وأوكرانيا إلى الحلف، مشددة على أن ذلك سيكون بمثابة قنبلة موقوتة في قاعدة الأمن الأوروبي. وأوضح أنها نبّهت بعد عام 2007 عندما اتخذ الحلف القرار في بوخارست، بأن تلك القنبلة ستنفجر عاجلاً أم آجلاً إذا لم تتم إعادة النظر.

ميدانياً، أعلنت السلطات الروسية، أمس، عن اندلاع حريق في مستودع للنفط بمدينة بيلغورود بعد هجوم للقوات الأوكرانية.

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