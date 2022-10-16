بوركينافاسو.. 11 قتيلاً على الأقل في هجوم إرهابي

المصدر: أ ف ب

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قتل ما لا يقل عن ثلاثة جنود وثمانية متطوعين مدنيين يدعمون الجيش، السبت، في هجوم إرهابي في شمال بوركينافاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس.

وقال مصدر أمني لفرانس برس، إن "كميناً لمجموعات مسلحة إرهابية استهدف دورية مشتركة للجنود و(المتطوعين دفاعاً عن الوطن) في منطقة بوروم (شمال). قتل فيه ثلاثة جنود وثمانية متطوعين". وأكد مصدر أمني آخر هذه الحصيلة موضحاً أنها "غير نهائية".

يأتي الهجوم بعد أسبوعين من انقلاب عسكري في 30 سبتمبر الماضي، نفذه الكابتن إبراهيم تراوري على اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، وغداة تعيين تراوري رئيساً انتقالياً إثر حوار وطني.

وهذا هو الانقلاب الثاني في بوركينافاسو خلال ثمانية أشهر، في ظل تدهور الوضع الأمني في البلد الذي يعاني من هجمات إرهابية منذ سبع سنوات.

أودت الهجمات المستمرة بحياة الآلاف وأجبرت نحو مليوني شخص على النزوح.

وفقدت أجهزة الأمن السيطرة على نحو 40% من أراضي بوركينافاسو، لا سيما في المناطق الحدودية مع مالي والنيجر.

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